POL-UN: Werne - Verkehrsunfallflucht - Radfahrer fuhr achtjähriges Mädchen an

Kreis Unna (ots) - In NRW wurden in diesem Jahr bereits in mehr als 100 Fällen Geldautomaten gesprengt, was teilweise zu erheblichen Sachschäden geführt hat. Nicht selten greifen in der Nachtruhe gestörte Anwohnerinnen und Anwohner zum Smartphone und fertigen Bilder oder Videos, die für die Aufklärung dieser ...

mehr