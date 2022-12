Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 24.12.2022

Bereich Offenbach

1. Kollision mit Gegenverkehr - B486 Gemarkung Langen

Erheblicher Alkoholeinfluss in Verbindung mit Nutzung des Handys führte dazu, dass ein 54-jähriger Opel-Fahrer aus Langen am frühen Freitagabend um 18:30 Uhr von seiner Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr fuhr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Mercedes-Fahrer aus Frankfurt. Beide Beteiligte hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt. Der Schaden wird mit 5000 Euro beziffert.

Bereich Main-Kinzig

1. Raubüberfall auf Einkaufsmarkt - Schöneck/Kilianstädten

Zwei bislang unbekannte Täter hielten sich am Freitagabend bis Ladenschluss (22:00) in einem Einkaufsmarkt in der Uferstraße auf, um dann die beiden verbliebenen, weiblichen Angestellten (43 bzw. 59 Jahre) mit einer Schusswaffe und einem Messer zu bedrohen. Nach Übergabe des geforderten Bargeldes aus der Kasse, mussten die Angestellten den Tresor öffnen und den Inhalt in eine Tüte verstauen. Die Höhe der Beute kann noch nicht beziffert werden. Die Täter flüchteten anschließend aus dem Markt in unbekannte Richtung. Die Fahndung der Polizei, bei der auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, dauert an. Beide männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, ca. 170cm groß, trugen bei der Tat medizinische Masken. Einer hatte einen etwas dunkleren Teint, war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer samtroten Hose und schwarzen Schuhen. Der andere Täter hatte einen leichten Bartansatz, trug eine dunkle Jacke ohne Kapuze, dunkle Jeans, weißgraue Schuhe und eine graue Mütze. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06181-100-123 in Verbindung zu setzen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

