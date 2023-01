POL-HAM: BMW beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Uentrop (ots) - Zwei Fahrraddiebe wurden am frühen Montagmorgen, 23. Januar, auf der Marker Allee vorläufig festgenommen. Eine 52 Jahre alte Zeugin wurde um 3.38 Uhr auf den Mann und die Frau aufmerksam, weil sie wiederholt mit einer Taschenlampe in geparkte Autos hineingeleuchtet haben. Sie alarmierte die Polizei, die die beiden nur wenig später in einem Garagenhof an der Marker Allee antraf. Die 42 Jahre alte Frau und der 49 Jahre alte Mann - beide ohne festen ...

mehr