POL-LIP: Bad Salzuflen - Lockhausen. Drei Lkw gestohlen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots) - Ein 30-jähriger Mann wurde am Donnerstag (02.03.2023) als vermisst gemeldet. Der Vermisste wurde zuletzt am Mittwoch (01.03.2023) gegen 11:15 Uhr in Detmold gesehen. Es besteht der Verdacht, dass sich der 30-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Er ist vermutlich mit einem Pkw (brauner Ford Focus) mit dem amtlichen Kennzeichen LIP-NJ ...

