POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagnachmittag (27.12.2022), gegen 15:30 Uhr, wurde ein 61-jähriger von einem Unbekannten in einer Gaststätte in der Maudacher Straße angegriffen. Der Unbekannte hatte zuvor Streit mit seiner Begleiterin, welche sich dann zu dem 61-Jährigen an die Bar stellte. Der Unbekannte schlug den 61-Jährigen daraufhin an den Hinterkopf. Der Angreifer und seine Begleiterin verließen, noch vor ...

