POL-LIP: Kreis Lippe. Verkehrskontrolle verhindert Betrug.

Am Donnerstag (02.03.2023) wurde eine 61-jährige Frau aus Schieder-Schwalenberg durch eine Verkehrskontrolle vor einem Betrug bewahrt. Die Frau war bereits mit Schmuck und einem Bargeld auf dem Weg zur Übergabe nach Bielefeld, als sie wegen eines Handyverstoßes am Steuer durch die "echte Polizei" angehalten wurde. Das Telefonat mit den Betrüger wurde durch die Kontrolle beendet. Nach der Verkehrskontrolle setzte die Frau ihre Fahrt nach Bielefeld fort, wurde jedoch skeptisch und erkannte schließlich, dass es sich um einen Betrug gehandelt habe. Sie meldete den Betrugsversuch bei der Polizei. Die Betrüger wandten in diesem Fall eine bekannte Masche an: Es meldet sich eine scheinbar emotional aufgelöste Person, die sich in diesem Fall als ihr Sohn ausgab. Er solle in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein und eine Frau "tot gefahren haben". Eine zweite Person, die sich meist als Polizist oder Staatsanwalt ausgibt, unterbricht abrupt das Gespräch und fordert die Angerufenen auf, dass sie nicht mehr auflegen und mit niemanden mehr sprechen dürften. Dann im weiteren Verlauf fordert man die Bezahlung einer Kaution. Falls Sie einen vergleichbaren Anruf bekommen, legen Sie umgehend auf. Händigen Sie kein Geld an Unbekannte aus.

