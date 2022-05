Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brandausbruch

Offenburg (ots)

Mutmaßlich durch einen technischen Defekt kam es in einem Veranstaltungsraum in der Marlener Straße am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr zu einem Schmorbrand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen übernommen.

