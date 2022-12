Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Kleinkraftradfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 22.12.2022, 5.30 Uhr wurde ein Kleinkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Rudolf-Diesel-Straße in Sassenberg schwer verletzt. Der 41-Jährige befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung B 513. Ihm kam ein Auto entgegen, das ein 37-Jähriger aus Halle fuhr. Der Pkw-Fahrer bog nach links auf ein Firmengelände ab und fuhr den 41-Jährigen an. Der Beelener stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Während es an dem Kleinkraftrad zu einem Totalschaden kam, wurde der Pkw des 37-Jährigen lediglich leicht beschädigt.

