Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw gestohlen; Diesel-Diebstahl

Reutlingen (ots)

Dettingen (RT): Radfahrer zu Fall gebracht

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Kurz vor 18 Uhr befuhr ein 63 Jahre alter Mann mit einem Skoda die Straße Am Hammerweg und bog nach links in die Burgstraße ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden, 42-jährigen Radfahrers, der daher eine Gefahrenbremsung einleitete. Hierbei stürzte er zu Boden und verletzte sich. Der Radler wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An seinem hochwertigen Rennrad dürfte ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. (mr)

Pliezhausen (RT): Kind angefahren (Zeugenaufruf)

Ein sieben Jahre altes Kind ist am Montagmittag von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Ohne sich um das Mädchen zu kümmern, ist die Verursacherin im Anschluss davongefahren. Die Siebenjährige und eine Freundin waren gegen 13 Uhr zu Fuß in der Ortsmitte von Pliezhausen unterwegs. Hierbei wurde das Mädchen entweder in der Wilhelmstraße oder der nahegelegenen Einmündung Esslinger-/Sedanstraße von einem schwarzen Pkw am Arm touchiert. Die Fahrerin sei im Anschluss ausgestiegen, hätte die Kinder beschimpft und sei im Anschluss in die Sedanstraße weitergefahren. Über das Fahrzeug liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Die gesuchte Fahrerin soll orangefarbene Haare haben. Der Polizeiposten Pliezhausen bittet unter Telefon 07127/7340 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Neuhausen (ES): Hochwertiger Pkw entwendet (Zeugenaufruf)

Ein hochwertiger Pkw ist in der Nacht zum Dienstag aus der Neuhausener Wagnerstraße gestohlen worden. In der Zeit von 20 Uhr bis sieben Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen BMW X 6 mit dem amtlichen Kennzeichen ES - DL 189. Das Fahrzeug im Wert von über 40.000 Euro war in einer Hofeinfahrt abgestellt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/7091-3 um Hinweise zu dem gesuchten Auto. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Bei Rot in die Kreuzung

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von geschätzten 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 26-Jähriger am Montagabend an der Einmündung zur A8, Anschlussstelle Kirchheim-Ost und B465 verursacht hat. Der Mann war gegen 19.25 Uhr mit seinem Audi A5 auf der Bundesstraße von Dettingen herkommend in Richtung Kirchheim unterwegs. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge missachtete er an der Einmündung zur Abzweigung zur BAB 8 die Lichtzeichenanlage und fuhr trotz Rotlichts in den Einmündungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW Tiguan, der von der Abschleifung der Autobahn herkommend, bei Grün auf die Bundesstraße in Richtung Dettingen einbiegen wollte. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 77 Jahre alter Fahrer des VW erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Bagger ausgeschlachtet und Kraftstoff entwendet

Dieseldiebe haben sich am vergangenen Wochenende an einem Radbagger in der Ebinger Kientenstraße zu schaffen gemacht. Zwischen Samstag und Montagabend wurde an dem Bagger der Tank aufgebrochen und etwa 150 Liter Diesel abgeschlaucht. Weiterhin schraubten bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeugteile ab und ließen diese mitgehen. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell