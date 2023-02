Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Fahrt unter Drogeneinfluss:

Am Mittwoch, den 01. Februar 2023, gegen 18.20 Uhr, wurde der Fahrer eines VW Polo im Stadtgebiet von Bad Harzburg von einer Streife der Polizei angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf die Frage nach den Fahrzeugpapieren und Führerschein konnte er lediglich Fahrzeugpapiere vorlegen. Der 43jährige Mann aus Bad Harzburg erklärte, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der ein positives Ergebnis zeigte. Zur genauen Bestimmung der Drogenwerte wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Die Weiterfahrt wurde ihm anschließend untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Anschließend wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort: Am Mittwoch, den 01.02.2023, gegen 13.05 Uhr, wurde durch einen Zeugen beobachtet wie ein weißer Transporter in der Kantor-Schünemann-Straße beim Rückwärtsfahren gegen einen rechtsseitig am Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW 320I stieß. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort, ohne sich um den Schaden an der hinteren linken Fahrzeughälfte des BMW zu kümmern. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von ca. 2000,- Euro. Einige Stunden nach dem Vorfall konnte der Unfallflüchtige in Bad Harzburg nach Zeugenhinweisen auf der Ilsenburger Straße festgestellt werden. Der Fahrzeugführer gab nach Befragung die Verursachung des Verkehrsunfalls zu. Er sei infolge Unachtsamkeit gegen den geschädigten Pkw gefahren und hätte den Ort nach einer angemessenen Wartezeit verlassen, ohne die Polizei über den Vorfall zu informieren. Daher wurde gegen ihn ein entsprechendes Verfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell