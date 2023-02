POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 01.02.2023

Polizeiinspektion Goslar

GS-Vienenburg

-Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Im Zusammenhang mit dem Brand in einem Alten- und Pflegezentrum in der Heilerstr. in 38690 Vienenburg, haben die Ermittler am 31.01.23, gemeinsam mit einem durch die StA Braunschweig beauftragten Sachverständigen, die Brandstelle besichtigt.

Hierbei konnte ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden.

Es wurden vor Ort Spuren gesichert, die einer weitergehenden forensischen Untersuchung unterzogen werden. Die Ermittlungen werden mit Vernehmungen fortgesetzt.

Diese Pressemitteilung ergeht in Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft in Braunschweig. Künftige Anfragen werden ausschließlich von dort beantwortet.

GS-Oker

-Fahrraddiebstahl

Nur fünf Minuten Abwesenheit des Eigentümers reichten offenbar einem Dieb, um ein in der Bahnhofstr. abgestelltes Mountainbike zu entwenden. (s. Foto)

Der 49-jährige Besitzer hatte das braune E-Bike der Marke Giant, Modell Trance XE+3, am 31.01.23, gegen 15.25 Uhr, vor einem Geschäft in der Bahnhofstr. abgestellt und verschlossen. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, war das Fahrrad nicht mehr vor Ort.

Die Schadenshöhe liegt bei ca. 4.600 EUR.

Personen, die Hinweise auf das Fahrrad bzw. mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der 05321/3390 bei der Polizei Goslar zu melden.

GS-Oker

-Einbrüche in Wohnhäuser

Gleich zwei benachbarte Wohnhäuser in der Messingstraße wurden am 31.01.23, im Zeitraum zwischen 07.05 Uhr und 16.10 Uhr, zum Ziel von Einbrechern.

In beiden Fällen drangen die Täter durch die Kellertür in die Häuser ein. In einem Fall gelangten sie über den Keller in weitere Räumlichkeiten, wo sie einen Tresor entwendeten.

Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Es entstanden in beiden Fällen Sachschäden durch das gewaltsame Eindringen.

Das zweite Fachkommissariat des zentralen Kriminaldienstes hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögliche Hinweise unter der 05321 / 3390 mitzuteilen.

Goslar

-Katalysatordiebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag., 31.01.2023, zwischen 06:10 Uhr und 14:30 Uhr den Katalysator eines an der Straße Im Schleeke auf einem Mitarbeiterparkplatz eines Chemiebetriebes abgestellten PKW Opel Astra.

Der Katalysator wurde offenbar mit einem entsprechenden Schneidwerkzeug von der Abgasanlage getrennt.

Personen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen auf dem Parkplatz aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der 05321 / 3390 bei der Polizei Goslar zu melden.

Goslar

-Einbruch in Reparaturbetrieb

Ein Glasreparaturbetrieb in der Straße Im Schleeke wurde im Zeitraum von Mo., 30.01.2023, 16:30 Uhr, - Di., 31.01.2023, 07:00 Uhr von bislang unbekannten Tätern aufgesucht. Sie drangen gewaltsam in das Gebäude ein, durchsuchten alle Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor.

Zur Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden. Auch in diesem Fall nimmt die zuständige Polizei Goslar unter der 05321 / 3390 Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge entgegen.

Seesen-Rhüden

-Einbruch in Grundschule

Im Zeitraum von Mo., 30.01.2023, 17:34 Uhr - Di., 31.01.2023 06:05 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Verwaltungstrakt der Grundschule, in der Straße am Wiesenbruch, im Seesener Ortsteil Rhüden ein. Dort wurden mehrere Räume zum Teil gewaltsam geöffnet und durchsucht.

Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt. Die Schadenshöhe liegt aber bei geschätzten 2.000 Euro.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige oder sonstige sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Seesen unter der 05381/ 9440 entgegen.

