POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 31.01.2023

Goslar (ots) - Goslar-Oker Brand eines Mehrfamilienhauses Am Montag, 30.01.2023, 23.06 Uhr, wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem Gebäudebrand im Goslarer Stadtteil Oker gerufen. Dort stand bei Eintreffen der Rettungskräfte in der Straße Am Müllerkamp ein Mehrfamilienhaus nahezu in Vollbrand. Sämtliche elf im Haus befindlichen Personen konnten ...

mehr