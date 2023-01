Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf bezüglich Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Lessingstraße

Bad Kreuznach (ots)

Am 24.01.2023 ereignete sich gegen 07:30 Uhr in der Lessingstraße ein Verkehrsunfall. Eine 34 Jahre alte Audifahrerin wollte rückwärts in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand einfahren, und kollidierte mit einer hinter ihr fahrenden 36jähringen Fahrerin eines Dacia. Insgesamt entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 3500 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

