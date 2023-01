POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bad Münster am Stein Ebernburg (ots) - Am 16.01.2023, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Berliner Straße in Bad Münster am Stein Ebernburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Citroen C4 fuhr über eine dortige Verkehrsinsel, verursachte Sachschaden und setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung Bahnhof fort. Hinweise zu dem Fahrzeug, welches einen nicht unerheblichen Frontschaden aufweisen dürfte, bitte an die ...

