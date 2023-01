Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Bad Kreuznach (ots)

Am 17.02.2023, um 21:17 Uhr, befuhr ein 43jähriger Mann mit seinem Pkw die K 49 in Richtung B 41. Aufgrund einer Ansage seines Navigationssystems befährt er kurzeitig den für den Gegenverkehr bestimmten Fahrstreifen. Am Zubringer zur B 41 bemerkt der Fahrzeugführer, dass er offenbar falsch gefahren ist und versucht auf dem Zubringer in Fahrtrichtung B 41 zu wenden. Zu diesem Zeitpunkt befährt eine 21jährige Frau mit ihrem Pkw den Zubringer der B 41 aus Richtung KH-Winzenheim kommend in Richtung B 41. Der 43järhiger Mann übersieht das Fahrzeug der 21jährigen und es kommt zum Frontalzusammenstoß. Durch den Frontalzusammenstoß erleidet die 21jährige Frau eine Unterschenkelfraktur. Der 43jährige Fahrer und dessen 53jährige Beifahrerin erleiden Prellungen im Bereich des Brustkorbes. Alle Unfallbeteiligten werden in anliegende Krankenhäuser verbracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca.35.000EUR. Der Zubringer der B 41/KH-Winzenheim war während der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell