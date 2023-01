Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Ergänzende Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 31.01.2023

Goslar (ots)

Goslar-Oker

-Nachtrag zum Brand eines Mehrfamilienhauses

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5429423

Die Löscharbeiten der Feuerwehren an dem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Müllerkamp konnten gegen 11:30 Uhr beendet werden. Es wird nun versucht, die stark einsturzgefährdeten Teile des Gebäudes so weit zu stabilisieren, dass eine Besichtigung durch die Ermittler der Kripo Goslar und ggf. eines Sachverständigen möglich ist.

Die in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig erfolgenden Ermittlungen zur Brandursache werden daher noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.

-Lüdke, KHK-

