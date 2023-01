Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 31.01.2023

Goslar (ots)

Goslar-Oker

Brand eines Mehrfamilienhauses

Am Montag, 30.01.2023, 23.06 Uhr, wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem Gebäudebrand im Goslarer Stadtteil Oker gerufen. Dort stand bei Eintreffen der Rettungskräfte in der Straße Am Müllerkamp ein Mehrfamilienhaus nahezu in Vollbrand.

Sämtliche elf im Haus befindlichen Personen konnten durch die Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht werden. Sieben der Personen trugen leichte Verletzungen davon. Fünf von Ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus nach Salzgitter verbracht. Die übrigen Personen wurden durch die Stadtverwaltung und den Hauseigentümer in anderen Räumlichkeiten untergebracht.

Aufgrund der bestehenden Einsturzgefahr des Gebäudes gestalten sich die Löscharbeiten immer noch schwierig. Es kam mehrfach zum erneuten Aufflammen von Glutnestern.

Zum Berichtszeitpunkt ist der Brand noch nicht gelöscht, so dass die Straße Am Müllerkamp im brandbetroffenen Bereich aufgrund der aufwändigen Maßnahmen immer noch gesperrt ist.

Der Sachschaden wird auf mindestens 400.000 EUR geschätzt.

Die noch in der Nacht durch Spezialkräfte der Polizei Goslar vor Ort gestarteten Brandermittlungen werden durch das zuständige 1. Fachkommissariat des zentralen Kriminaldienstes lageangepasst übernommen.

Es wird nachberichtet.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell