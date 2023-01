Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort:

Am Montag, den 30.01.2023, gegen 17:15 Uhr, befand sich der Fahrer eines Seat Leon auf der Fahrt von Vienenburg in Richtung Oker auf der L 518. Auf der Hälfte der Strecke zwischen Vienenburg und B 6 kam ihm ein Pkw aus Richtung Oker entgegen. Der Fahrzeugführer des entgegenkommenden Fahrzeuges geriet dabei zu weit auf die Gegenfahrbahn, so dass es im Begegnungsverkehr zu einer Berührung der Außenspiegel kam. Der Außenspiegel am Seat Leon wurde dabei beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallgegner fuhr allerdings unbeirrt weiter, ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Wer Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell