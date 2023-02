Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 01.02.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am 31.01.2023, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW VW die B248, von Lutter kommend, in Richtung Salzgitter. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 7200 Euro geschätzt. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Mittels Rettungswagen wurde dieser dem Krankenhaus in Salzgitter zugeführt.

i.A. Weidenfeller, POK

