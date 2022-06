POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Diebe entwenden Kleinkraftrad

Bocholt (ots) - In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Bocholt ein Auto gestohlen. Der schwarze Ford C-Max DXA mit BOH-Kennzeichen hatte an der Straße Im Ostersch gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten Ohm (fr) Frank ...

