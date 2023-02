Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 02.02.2023

Goslar

-Messerstecher bleibt weiter untergebracht

Gegen den 31-jährigen Goslarer, der sich wegen anderer Delikte, die der Beschuldigte in Hannover begangen haben soll, seit dem 26.01.23 in einem durch das Amtsgericht Goslar angeordneten Langzeitgewahrsam befand, wurde inzwischen ein Unterbringungsbefehl erlassen.

Ihm wird nach derzeitigem Ermittlungsstand vorgeworfen, am 24.01.23, gegen 08.20 Uhr, am Bahnhof Goslar auf das in einem Zugabteil befindliche Opfer eingestochen zu haben.

Nach Durchführung weiterer Vernehmungen durch die Kripo Goslar wurde die Tat vom Bahnhof in Goslar nun durch die zuständige Staatsanwaltschaft rechtlich geprüft.

Bei Würdigung der Gesamtumstände wurde von dort beim Amtsgericht Goslar ein Antrag auf Unterbringung gestellt. Der zuständige Richter ordnete diese gestern für den Beschuldigten an.

Diese Pressemeldung ergeht in Abstimmung mit der ermittlungsleitenden Staatsanwaltschaft Braunschweig. Etwaige Rückfragen werden ausschließlich von dort beantwortet.

Langelsheim

-Zeugenaufruf nach Nötigung und Körperverletzung

Ein 23-jähriger Mann aus Langelsheim erstattete am 28.01.23 Strafanzeigen wegen Körperverletzung nach vorangegangener Straßenverkehrsgefährdung.

An diesem Tag sei er mit seinem PKW, einem weißen Fiat 500 mit WI-Kennzeichen auf der B82 von Goslar kommend in Rtg. Langelsheim unterwegs gewesen.

Noch vor der Ortschaft Astfeld habe ihn der Fahrer eines dunklen PKW mehrfach ausgebremst. Der Geschädigte gab hierzu an, dass es sich um eine männliche Person gehandelt habe und es ein dunkler Pkw gewesen sei. An das Fahrzeug, das Kennzeichen sowie den Beschuldigten könne er sich nicht genau erinnern. Weiterhin gab er, dass die Handlungen des Beschuldigten für ihn unerklärlich und vollkommen grundlos gewesen seien.

Nachfolgend hätten beide Beteiligte die B 82 an der Abfahrt Astfeld verlassen. An der Kreuzung der Abfahrt und der Straße An der Haar habe der Beschuldigte vor ihm angehalten und sei ausgestiegen.

Er habe ebenfalls das Fahrzeug verlassen. Der Beschuldigte habe dann unvermittelt auf ihn eingeschlagen, wodurch er eine Platzwunde erlitten habe und seine Brille beschädigt worden sein. Durch die stehenden Fahrzeuge des Opfers und des Beschuldigten habe sich auf der Abfahrt ein Rückstau gebildet.

Ein Insasse eines Fahrzeuges habe gedroht, die Polizei zu rufen, falls der Beschuldigte und das Opfer nicht wegfahren würden. Daraufhin sei der Beschuldigte wieder in sein Auto gestiegen und in Richtung Herzog-Juliushütte weggefahren.

Die Polizei Langelsheim sucht nun mögliche Zeugen dieser Auseinandersetzung, allen voran die Person, die die Polizei rufen wollte. Von diesen Personen erhoffen sich die Ermittler wertvolle Hinweise auf den Tatverdächtigen, die unter der 05326/ 978780 entgegengenommen werden.

