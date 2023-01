POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.01.2023

Goslar (ots) - Bad Harzburg -Einbruchsversuch in Supermarkt Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 23.01.2023, gegen 00:30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Güterbahnhof. Hierbei lösten sie den Einbruchmeldealarm des Marktes aus und flüchteten anschließend und vermutlich ohne Beute aus dem Markt. Es entstand Sachschaden in ...

mehr