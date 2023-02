POL-PB: Unfall mit drei Autos auf dem Kreuzweg

Büren (ots) - (md) Unbekannte schlugen am frühen Sonntagmorgen (05.02.2023) eine Glastür einer Schule in Büren ein und flohen in unbekannte Richtung. Gegen 06:00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Büren telefonisch einen Einbruchalarm in der Gesamtschule in der Kleffnerstraße in Büren. Die eingesetzten Beamten stellten eine beschädigte Glasscheibe einer Eingangstür der Gesamtschule fest. Weitere ...

