Polizei Paderborn

POL-PB: Sachbeschädigung an Bürener Gesamtschule

Büren (ots)

(md) Unbekannte schlugen am frühen Sonntagmorgen (05.02.2023) eine Glastür einer Schule in Büren ein und flohen in unbekannte Richtung.

Gegen 06:00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Büren telefonisch einen Einbruchalarm in der Gesamtschule in der Kleffnerstraße in Büren. Die eingesetzten Beamten stellten eine beschädigte Glasscheibe einer Eingangstür der Gesamtschule fest. Weitere Beschädigungen oder Personen im Gebäude fand die Polizei nicht.

Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro.

Wer hat verdächtige Personen gesehen, oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell