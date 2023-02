POL-PB: Erneute Pkw-Aufbruchserie im Stadtgebiet Paderborn

Lichtenau (ots) - (CK) - In der Nacht zu Donnerstag (02.02.) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Fachgeschäft für Hörysteme an der Lange Straße ein. In den Geschäftsräumen wurden mehrere Schubladen und Schränke durchsucht. Mit Bargeld flüchteten die Täter schließlich wieder vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder ...

