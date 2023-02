POL-PB: Erneute Brandserie im Bereich des Westfriedhofes

Paderborn (ots) - (vh) Erneut wurde der Polizei am frühen Freitag- und Samstagmorgen (03.02. und 04.02.23) eine Vielzahl von Pkw-Aufbrüchen gemeldet. Die Tatorte lagen überwiegend im Bereich der Wohngebiete Kaukenberg und Auf der Lieth. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren unbekannte Täter auf dem Kaukenberg aktiv. An fünf geparkten Fahrzeugen wurden jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen. Die Tatorte ...

