Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zwei Verletzten nach Frontalzusammenstoß auf der K 10, zwischen Roßbach und Welkenbach

Welkenbach (ots)

Am Freitagmittag kam es auf der K 10, zwischen Welkenbach und Roßbach zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer befuhr die K 10 aus Richtung Roßbach kommend in Richtung Welkenbach und geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wobei her mit der entgegenkommenden 47-jährigen Fahrzeugführerin kollidierte, die noch versucht hatte auszuweichen, eine Kolission jedoch letztlich nicht verhindern konnte. Glücklicherweise wurden beide Beteiligten nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von Rund 20.000 Euro.

