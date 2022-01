Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall in Bonn-Muffendorf

Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Muffendorf wurde am Dienstag, 11.01.2022, ein 72-jähriger Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr er um 13:05 Uhr mit seinem Zweirad die Deutschherrenstraße in Fahrtrichtung Drachenburgstraße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 34-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die Deutschherrenstraße. Vermutlich bemerkte sie den herannahenden Motorrollerfahrer zu spät. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verletzte sich der Zweiradfahrer so schwer, dass er mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der stark beschädigte Motorroller wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 34-jährige Autofahrerin werden beim zuständigen Verkehrskommissariat der Bonner Polizei geführt.

