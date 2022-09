Feuerwehr Hamminkeln

FW Hamminkeln: Neue Leitung der Feuerwehr Hamminkeln

Bild-Infos

Download

Hamminkeln (ots)

Martin Vorholt ist neuer Leiter der Feuerwehr Hamminkeln, Swen Lenk und Konrad Deckers sind seine Stellvertreter.

Der Rat der Stadt Hamminkeln hat in seiner gestrigen Sitzung auf Vorschlag des Kreisbrandmeisters, auf Empfehlung des Feuerschutzausschusses und nach Anhörung der gesamten Feuerwehr Martin Vorholt, Swen Lenk und Konrad Deckers zur neuen Leitung der Feuerwehr Hamminkeln bestellt. Heute haben alle drei ihre Ernennungen im Rathaus vom Bürgermeister Bernd Romanski überreicht bekommen.

Der bisherige Leiter der Feuerwehr, Michael Wolbring, hatte Anfang des Jahres um Entlassung aus seinem Amt gebeten. Seitdem wurde die Leitung durch Martin Vorholt kommissarisch übernommen.

Mit der kommissarischen Übernahme der Leitung der Feuerwehr durch Martin Vorholt galt es ein neues Führungsteam aufzustellen. Durch Gespräche auf verschiedenen Ebenen konnte sich ein neues Trio mit Martin Vorholt an der Spitze finden.

Martin Vorholt ist seit 2001 bei der Freiwilligen Feuerwehr Hamminkeln, zunächst war er Mitglied der Jugendfeuerwehr und ist seit 2006 aktiv im Einsatz. Bereits 2018 rückte er als stellvertretender Leiter in die Führungsspitze auf.

Swen Lenk ist seit 2019 in der Feuerwehr Hamminkeln aktiv, in die Feuerwehr eingetreten ist er 2009 bei der Freiwilligen Feuerwehr Kranenburg, Kreis Kleve. Er wirkt in Form einer Stabstelle in der Leitung der Feuerwehr seit Jahreswechsel 2021/2022 mit.

Seit 1983 ist Konrad Deckers bei der Freiwilligen Feuerwehr Hamminkeln. Bis zum Übergang in den aktiven Einsatz war er bis 1986 in der Jugendfeuerwehr. Bereits in den Jahren von 2012 bis 2014 war Konrad Deckers als Stellvertreter und von 2014 bis 2018 als Leiter der Feuerwehr Hamminkeln bestellt.

Auf die neue Leitung warten große Herausforderungen wie beispielsweise die Mitgliedergewinnung und -motivation und der Generationenwechsel der in den kommenden Jahren allen Einheiten bevorsteht.

Original-Content von: Feuerwehr Hamminkeln, übermittelt durch news aktuell