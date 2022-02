Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Hecke in Freden

Hildesheim (ots)

Freden (neu) - In den Abendstunden des 19.02.2022 kam es in der Ammenser Str. aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Hecke. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden an der Hecke, welche rund um eine Gartenlaube verläuft, wird vorläufig auf 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können oder vor dem Brand verdächtige Personen bemerkt haben, setzen sich bitte mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell