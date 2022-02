Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Fahrerlaubnis und Haftpflichtversicherung unterwegs: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Wiederholungstäter

Hildesheim (ots)

Söhlde/ Nettlingen -(lud)- Am Samstag, den 19.02.2022, gegen 13 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen PKW auf der Bundesstraße 444 zwischen Nettlingen und Bettrum in 31185 Söhlde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 34-Jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und sein geführter PKW seit April 2021 nicht mehr haftpflichtversichert ist. Da der 34-Jährige Söhlder bereits schon einmal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz polizeilich in Erscheinung getreten ist, muss dieser nun mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Nach Beendigung der Verkehrskontrolle musste der Söhlder schließlich seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Darüber hinaus wurden die amtlichen Kennzeichen seines PKW durch die Beamten sichergestellt.

