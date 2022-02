Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gasbetriebener Pkw entzündet sich selbst und gerät in Vollbrand

Hildesheim (ots)

Bockenem (ste) - Am 19.02.2022, gegen 19:30 Uhr, befährt ein 51-Jähriger Hildesheimer mit seinem VW Passat die Bundesstraße B243 von Bockenem in Richtung Nette. Kurz vor dem Kreuzungsbereich An der Hochbrücke und Hachumer Straße bemerkt der Pkw-Führer einen Feuerschein an seinem Auto. Er schafft es noch den Pkw unfallfrei am Fahrbahnrand abzustellen. Da das Auto mit LPG-Gas befüllt ist, entfernt sich der Fahrzeugführer schnellstmöglich von seinem Auto. In den Folgeminuten gerät das Auto dann in Vollbrand. Es kommt zu mehreren starken Verpuffungen und Explosionen. Die Feuerwehr Bockenem kann den Brand schnell unter Kontrolle bekommen und löschen. Der Pkw erleidet einen wirtschaftlichen Totalschaden und wird durch ein Abschleppunternehmen vom Brandort entfernt. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten wird die B243 für rund eine Stunde vollgesperrt. Durch die enorme Hitzeentwicklung erleidet der Fahrbahnbelag deutliche Schäden, welche wahrscheinlich ausgebessert werden müssen. Eine Gefahr für den Verkehr geht hiervon allerdings nicht aus. Zum bisherigen Ermittlungsstand geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

