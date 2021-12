Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Kontrolle wegen Verstoßes Mund-Nasen-Bedeckung - Zwei Haftbefehle im Bahnhof Altona vollstreckt

Hamburg (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Hamburg vollstreckten am gestrigen Tage innerhalb kurzer Zeit im Bahnhof Altona zwei Haftbefehle. Grund der jeweils vorangegangenen Kontrolle war die Missachtung der Maskenpflicht.

Die Bundespolizisten hielten am 14.12.2021 gegen 15:00 Uhr einen 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen in der "-1 - Ebene" des Bahnhofs Hamburg-Altona an, weil er nicht die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung trug.

Bei der Kontrolle der Personalien stellte sich heraus, dass der Überprüfte mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg nach Verurteilung wegen Diebstahls und Unterschlagung gesucht wurde. Auch bestanden gegen den Mann zwei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Beleidigung und Diebstahls zur Ermittlung des Aufenthaltsortes.

Er wurde verhaftet und dem Bundespolizeirevier Hamburg-Altona zugeführt.

Der Antritt der 99-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe jedoch blieb dem 45-Jährigen erspart, denn dessen Mutter beglich den haftbefreienden Betrag von 792 Euro.

So konnte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle auf freiem Fuße wieder verlassen.

Weniger Glück hatte kurze Zeit später gegen 18:30 Uhr ein 28-jähriger Ungar, der ebenfalls von den Beamten in der "-1 - Ebene" des Bahnhofs Altona ohne Mund-Nasen-Bedeckung angetroffen und einer Kontrolle unterzogen wurde.

Auch er wurde mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg nach Diebstahl gesucht, ebenso bestanden gegen ihn zwei Fahndungsnotierungen zur Ermittlung des Aufenthaltsortes nach Diebstahl und Erschleichen von Leistungen (Fahren ohne Fahrkarte).

Den haftbefreienden Betrag von 70 Euro konnte der 28-Jährige nach Zuführung zum Bundespolizeirevier Hamburg-Altona nicht aufbringen, woraufhin er in das Hamburger Untersuchungsgefängnis überstellt wurde.

Hier erwartet den Mann jedoch lediglich eine siebentägige Ersatzfreiheitsstrafe, so dass er voraussichtlich Weihnachten wieder in Freiheit verbringen kann.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell