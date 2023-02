Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn (ots)

(md) Bereits im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (01.02.2023) und Freitagvormittag (03.02.2023) drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Kilianstraße in Paderborn ein.

Im angegeben Zeitraum verschafften sich der oder die Täter durch ein eingeschlagenes Kellerfenster Zugang zum Haus. Die Bewohnerin war zur Tatzeit nicht zu Hause, der Einbruch wurde von Nachbarn gemeldet, denen das Fenster aufgefallen war.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass das Erd- und Obergeschoss vollständig durchwühlt wurden. Zu eventuellem Diebesgut liegen bisher keine Angaben vor.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen gesehen, oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben, die zur Ermittlung der Täter führen können? Mögliche Zeugen werden darum gebeten, sich unter Tel. 05251-3060 bei der Polizei Paderborn zu melden.

