POL-RT: Pkw-Aufbrecher; Renitenter Ladendieb; Verkehrsunfälle; Brandstiftung;

Pkw-Aufbrecher ertappt (Zeugenaufruf)

Ein Pkw-Aufbrecher ist am Dienstagabend in der Reutlinger Innenstadt von einem Zeugen auf frischer Tat ertappt worden. Kurz nach 20 Uhr machte sich ein circa 30-jähriger Unbekannter an einem in der Kaiserstraße geparkten Pkw zu schaffen, in dem er die Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite einschlug und aus dem Innenraum ein Tablet an sich nahm. Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam und nahm die Verfolgung des Täters auf, der daraufhin das entwendete Tablet zurückließ. Trotz sofortiger Fahndung gelang dem Kriminellen die Flucht. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. Ob ein Zusammenhang mit den jüngsten Pkw-Aufbrüchen in der Innenstadt besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (mr)

Bad Urach (RT): Renitenter Ladendieb (Zeugenaufruf)

Nach einem noch unbekannten, renitenten Ladendieb fahndet seit Dienstagnachmittag der Polizeiposten Bad Urach. Gegen 15.50 Uhr wurde der circa 15 bis 20 Jahre alte und rund 165 Zentimeter große Mann von einer Angestellten eines Drogeriemarkts im Seilerweg nach dem Passieren der Kasse angehalten, da er zuvor offenbar mehrere Parfums entwendet hatte. Der Täter verweigerte trotz mehrfacher Aufforderung das Öffnen seines Rucksacks und stieß die Angestellte zur Seite. Daraufhin flüchtete der mit einer weißen Jacke bekleidete Mann. Er konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugenhinweise zum Täter werden unter der Telefonnummer 07125/94687-0 entgegengenommen. (mr)

Metzingen (RT): Gegen Laternenmast geprallt

Nur noch Schrottwert dürfte der Ford Mustang eines 19-Jährigen haben, der am Dienstagnachmittag in der Eisenbahnstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 15.30 Uhr mit seinem leistungsstarken Fahrzeug auf der Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Nürtinger Straße unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zu den Parkplätzen bei der Post überholte er einen vorausfahrendes und nach rechts abbiegendes Fahrzeug. Dabei beschleunigte er seinen Wagen, der zudem eine abgefahrene Bereifung an der Hinterachse aufwies, so stark, dass das Heck ausbrach und der Ford in Schleudern kam. Der Wagen knallte zunächst gegen einen Laternenmast auf der linken Fahrbahnseite und wurde um die Hochachse geschleudert, bis die die Drehbewegung abrupt vom Randstein beendet wurde. Ein Rettungswagen brachte den jungen Fahrer vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sein Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden an der Straßenlaterne wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Wendlingen (ES): Mülltonne in Brand gesteckt (Zeugenaufruf)

Nach einem Unbekannten, der am Dienstagabend in der Schillerstraße eine Mülltonne in Brand gesteckt hat, fahndet der Polizeiposten Wendlingen. Gegen 20.10 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem eine Zeugin einen Mann beobachtet hatte, der an die Mülltonne herantrat, sich zunächst eine Zigarette anzündete und anschließend die Tonne in Brand setzte, bevor er zu Fuß in Richtung Traubenstraße flüchtete. Die Feuerwehr konnte die Tonne zum Glück schnell ablöschen, sodass sich der Sachschaden auf geschätzte 100 Euro beschränken dürfte. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Der Brandstifter soll kurze, blonde Haare gehabt haben. Er war mit einer schwarzen Jacke oder Pullover, einer braunen Camouflage-Hose und schwarzen Sneakers bekleidet. Hinweise bitte an den Polizeiposten Wendlingen, Telefon 07024/92099-0. (cw)

Esslingen (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstagvormittag in der Mettinger Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der 47-jährige BMW-Lenker verlor dort kurz vor 9.30 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte auf dem rechten Parkstreifen mit insgesamt fünf dort stehenden Pkw. Dabei entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Da ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille ergab, musste er eine Blutprobe abgeben und den Polizeibeamten seinen Führerschein aushändigen. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Jesingen erlitten. Gegen 17.40 Uhr wollte ein 56 Jahre alter Mann mit einem VW Golf von einem Grundstück aus auf die Kirchheimer Straße einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem 41-jährigen Pedelec-Lenker, der auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg unterwegs war. Der Radler stürzte in der Folge auf den Asphalt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Baumstamm auf der Fahrbahn (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Balingen nach zwei Verkehrsunfällen, die sich am Dienstagabend auf der K7129 zwischen Geislingen und Isingen ereignet haben. Eine 18-Jährige war gegen 21.25 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Kreisstraße von Geislingen in Richtung Isingen unterwegs. Aufgrund ihrer durch die Dunkelheit und den starken Regen eingeschränkten Sicht übersah sie im Bereich des Waldstücks einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baumstamm. Trotz einer Notbremsung prallte sie mit ihrem Wagen dagegen. Unmittelbar darauf prallte ein in Gegenrichtung fahrender 27-Jähriger mit seinem Seat Leon gegen den Baumstamm. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt, auch die entstandenen Sachschäden an beiden Fahrzeugen blieben mit geschätzten 1.500 Euro überschaubar. Bei der Begutachtung des etwa 6,5 Meter langen Baumstammes, der einen Durchmesser von etwa 40 Zentimetern hatte, konnten deutliche Sägespuren festgestellt werden. Zur Beseitigung des Hindernisses war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegen. (cw)

