Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Zwei verletzte Autofahrerinnen

Wickede (ots)

Am Dienstag kam es um 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 133. Eine 21-jährige Autofahrerin aus Wickede fuhr mit ihrem Peugeot in Richtung Ruhr. In Höhe der Unfallstelle übersah sie den vor ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsenden VW Golf einer 25-jährigen Frau aus Ense. Trotz einer Vollbremsung der 21-Jährigen, kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. An den Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 9000,-Euro. Die Hauptstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.(dk)

