POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Tresor entwendet

Achim. Aus einem Geschäft an der Mühlenstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag einen Tresor. Die Diebe drangen in das Gebäude ein und erlangten hier den Tresor, mit dem sie unerkannt flüchteten. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Bootsmotor gestohlen

Langwedel/Hagen-Grinden. Sonntagmittag stellte ein Bootsbesitzer fest, dass unbekannte Täter den Motor seines Bootes entwendet hatten, das an der Hagener Straße auf dem Schleusenkanal lag. Die Diebe dürften sich in den Tagen zuvor von der Wasserseite angenähert haben, da der Zugang vom Land gesichert ist. Von den Tätern sowie dem Außenborder fehlt jede Spur. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Lagerfeuer am Oyter See - Feuerwehr muss ausrücken

Oyten. In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Personen illegale Lagerfeuer am Oyter See gemacht. Die zwei aufgefundenen Brandstellen qualmten noch am Sonntagmorgen auf dem trockenen Boden. Die Feuerwehr rückte daher aus, um ein erneutes Aufflammen der Brände zu verhindern. Hinweise zu den Brandlegern nimmt die Polizei Oyten unter Telefon 04207/911060 entgegen.

Krad-Fahrerin verletzt

Dörverden. Eine 19-jährige Krad-Fahrerin wurde am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der Straße Landwehr (B215) leicht verletzt. Vor ihr bremste ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer ab, um abzubiegen, woraufhin die Krad-Fahrerin auf den Pkw auffuhr. Die junge Frau stürzte und erlitt Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Hammefest - Polizei zieht Bilanz

Ritterhude. Am vergangenen Wochenende fand im Ortskern das Ritterhuder Hammefest statt. Rund 40.000 Gäste besuchten das Volksfest bei besten Witterungsverhältnissen. Polizeibeamtinnen und -beamte aus der gesamten Polizeiinspektion Verden/Osterholz zeigten auf dem Festgelände ebenfalls Präsenz, sorgten für Sicherheit und Ordnung oder waren einfach nur ansprechbar. Außerdem führten sie Jugendschutzkontrollen bei rund 50 Jugendlichen durch. Einige von ihnen mussten mitgeführte alkoholische Getränke und Tabak an Ort und Stelle abgeben. Mit Blick auf die große Teilnehmerzahl lief das Hammefest überaus friedlich und geordnet ab, sodass die Polizei selten eingreifen musste. Drei Personen erhielten von der Polizei Platzverweise, die sie jedoch nicht einhalten wollten. Daraufhin mussten sie in Gewahrsam genommen werden.

Gartenhaus gerät in Brand

Lilienthal. Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines Gartenhauses an der Falkenberger Landstraße ausrücken. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen zügig ab. Verletzte gab es nicht, der Schaden blieb zudem begrenzt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Altöl ausgegossen

Osterholz-Scharmbeck. Wegen einer Umweltstraftat ermittelt die Polizei, nachdem in der Nacht auf Sonntag unbekannte Täter den Inhalt eines 10-Liter-Ölkanisters auf der Straße Unter den Linden ausgekippt haben. Die Feuerwehr musste daraufhin ausrücken, um das Öl abzubinden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Unfallflucht Am Kohlhof

Osterholz-Scharmbeck. Ein unbekannter Fahrer eines ebenso unbekannten Fahrzeugs ist in der Nacht auf Sonntag gegen eine Grundstücksmauer Am Kohlhof geprallt. Dabei entstand beträchtlicher Schaden an der Mauer. Anstatt sich zu melden, entfernte sich der Unfallfahrer vom Unfallfort. Nach ihm sucht nun die Polizei Osterholz, die Hinweise unter Telefon 04791/3070 entgegennimmt.

