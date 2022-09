Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 04.09.2022

Landkreis Verden:

Unverantwortlicher Vater im Auto

Verden. Am Samstagabend meldete sich eine aufmerksame Fahrzeugführerin bei der Polizei. Sie teilte einen Pkw mit auffälliger Fahrweise mit. Die Fahrbahnbegrenzungen wurden mal links und mal rechts überfahren. Die Mitteilerin konnte per Telefon regelmäßig den Standort des Pkw mitteilen, sodass der Streifenwagen zügig herangeführt werden konnte. In der Straße "Hohe Leuchte" konnte der Pkw angehalten und kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 3 Promille. Nicht nur, dass er sich und andere Verkehrsteilnehmer dadurch in Gefahr brachte, zudem befand sich seine minderjährige Tochter mit im Fahrzeug. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Bootsunfall auf der Weser

Langwedel/Hagen-Grinden. Am Samstagabend kam es auf der Weser, im Bereich Hagen-Grinden zu einem Bootsunfall. Der Bootsführer befuhr mit drei weiteren Personen die Weser in Richtung Achim. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Segelboot mit Außenborder mit dem Grund. Eine Person wurde durch den Aufprall schwer verletzt, eine weitere Person leicht. Beide wurden für weitere Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Unfallflucht in Achim

Achim. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag kam es in dem Parkhaus an der Bergstraße in Achim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer den dort abgestellten Pkw eines 34-jährigen Achimers, sodass Sachschaden entstand. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim zu melden.

Bei Unfall verletzt

Fischerhude: Am Samstagnachmittag kam es in der Wilhelmshauser Straße in Fischerhude zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beabsichtigte ein 30-jähriger Mann aus Fischerhude mit seinem Pkw von seiner Grundstückseinfahrt auf die Wilhelmshauser Straße aufzufahren und übersah dabei den Pkw der vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Fahrerin aus Ottersberg. Durch den Verkehrsunfall entstand an beiden Pkw Sachschaden in noch ungeklärter Höhe. Zudem wurde die Fahrzeugführerin des bevorrechtigten Pkw leicht verletzt.

Landkreis Osterholz

Lagerfeuer entwickelt sich zum Brand

Worpswede. Am Samstag, gegen 09:30 Uhr, wird im Bereich Ostendorfer Straße eine Rauchentwicklung gemeldet. Ein zwei Tage altes Lagerfeuer auf einem Waldgrundstück hat den Brand offensichtlich ausgelöst. Es ist zu einem bodennahen Schwelbrand gekommen, der sich glücklicherweise nicht auf die umstehenden Bäume ausgebreitet hat. Insgesamt ist eine Fläche von etwa 200m² verbrannt worden. Der Verursacher hat mit einem Strafverfahren zu rechnen. Außerdem muss er die Kosten für den Einsatz der Feuerwehr tragen.

Brand auf Grundstück

Schwanewede. Am Samstag, gegen 16:30 Uhr, kommt es auf einem Grundstück im Hünensteiner Weg zu einem Brand. Aufgestabeltes Holz, sowie ein Bauwagen, geraten in Brand und brennen vollständig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Schwanewede sind mit über 60 Feuerwehrleuten vor Ort gewesen und konnten den Brand schließlich löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

