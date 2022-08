POL-NOM: Betrunken auf dem Fahrrad

Einbeck (ots) - Dassel, OT Hilwartshausen (Kr.) 20.08.2022, 23:55 Uhr Am späten Samstagabend, den 20.08.2022, kam es kurz vor Mitternacht, während eines Dorffestes, auf dem Sportplatz in Hilwartshausen, zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei jungen Männern aus dem Ort. Vorausgegangen waren zunächst verbale Streitigkeiten, in deren weiteren Verlauf Beide aufeinander einschlugen und sich gegenseitig ...

mehr