Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung

Einbeck (ots)

Dassel, OT Hilwartshausen (Kr.) 20.08.2022, 23:55 Uhr

Am späten Samstagabend, den 20.08.2022, kam es kurz vor Mitternacht, während eines Dorffestes, auf dem Sportplatz in Hilwartshausen, zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei jungen Männern aus dem Ort. Vorausgegangen waren zunächst verbale Streitigkeiten, in deren weiteren Verlauf Beide aufeinander einschlugen und sich gegenseitig beleidigten und bedrohten. Während der Auseinandersetzung wurden beide Personen nur leicht verletzt sodass eine ärztliche Behandlung nicht erforderlich war. Gegen beide alkoholisierten Personen wurden seitens der Polizei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Insgesamt herrschte auf dem Festplatz, aufgrund hoher Alkoholisierung der Gäste, eine aggressive Stimmung den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber.

