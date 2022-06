Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Weidenstetten - Auto geklaut

Von Montag auf Dienstag entwendeten Unbekannte das Fahrzeug in Weidenstetten.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich zwischen 20 und 9.30 Uhr. Der Maserati stand in einem Carport in der Ölgasse. Am Vormittag stellte ein Zeuge das Fehlen des Autos fest. Wie es den Dieben gelang das Auto zu entwenden, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei (Telefon 0731/1880) Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Weidenstetten gesehen haben.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

