Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mehrere Tausend Strohballen in Brand geraten

Thedinghausen (ots)

Auf einer Freifläche eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Straße Groß Eißel sind am Freitagmorgen rund 4000 gelagerte Strohballen in Brand geraten. Gegen 5:30 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter des Betriebes das Feuer, woraufhin er die Alarmierung der Feuerwehr veranlasste, die mit einem Großaufgebot anrückte. Während der umfangreichen Löscharbeiten wurden die Eißeler Dorfstraße sowie weitere Straßen in Eißel gesperrt. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr war zudem vorsorglich der Rettungsdienst vor Ort, Verletzte waren jedoch letztlich nicht zu beklagen. Der entstandene Schaden ist jedoch beträchtlich und dürfte ersten Schätzungen zufolge bei mehreren Zehntausend Euro liegen. Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz befanden sich ebenfalls frühzeitig am Brandort, um erste Untersuchungen zur noch unklaren Brandursache aufzunehmen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeikommissariat Achim geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell