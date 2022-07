Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung auf dem Friedhof Wohldenberg

Hildesheim (ots)

HOLLE / OT SILIUM (erb). Am Morgen des 23.07.2022 wird der Polizei Bad Salzdetfurth eine Sachbeschädigung an einem Soldatendenkmal mitgeteilt. Das tatbetroffene Denkmal für Soldaten des Zweiten Weltkriegs befindet sich auf dem Friedhof Wohldenberg in 31188 Holle, Ortsteil Silium. Bislang unbekannte Täter haben das Denkmal mittels Feuer oder ähnlicher thermischer Einwirkung beschädigt bzw. in seinem Erscheinungsbild beeinträchtigt. Angaben zur Tatzeit können bislang nicht getätigt werden. Die Bad Salzdetfurther Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise über die Telefonnummer 05063/9010.

