POL-HI: Alfeld Fahrräder am Alfelder Bahnhof beschädigt

Hildesheim (ots)

Alfeld

Nach einem Hinweis eines Zeugen wurde am Freitagabend, 22.07.2022, gegen Mitternacht, eine vierköpfige Personengruppe am Alfelder Bahnhof durch Beamte der Alfelder Polizei kontrolliert. Es handelte sich um Jugendliche aus Alfeld und Elze. Diese stehen im Verdacht, mehrere Fahrräder, die im Bereich des Bahnhofsvorplatzes angeschlossen dort abgestellt waren, beschädigt zu haben. Ob und in welcher Höhe Schäden an den Fahrrädern dadurch entstanden sind, ist noch unklar. Ebenso sind die Eigentümer/Besitzer dieser Fahrräder nicht bekannt und werden, neben möglichen weiteren Zeugen, gebeten sich bei der Polizei Alfeld zu melden./tsc

