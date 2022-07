Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Hildesheim (ots)

Alfeld

Ein 20-jähriger Alfelder hatte an einem nicht zugelassenen PKW Kennzeichen von einem anderen PKW angebracht, um den Anschein einer amtlichen Zulassung hervorzurufen. Mit diesen Kennzeichen hat der junge Mann dann am Freitagabend, 22.07.2022, gegen 23.00 Uhr, das Fahrzeug in Alfeld/OT Warzen, im öffentlichen Verkehrsraum bewegt. Unglücklicherweise hat er bei der Fahrt eine nicht unerhebliche Menge Motoröl verloren, so dass die örtliche Feuerwehr angefordert werden musste, um die Gefahrenstelle zu beseitigen. Neben einer Kostenrechnung für den Einsatz der Feuerwehr hat sich der 20-jährige somit auch eine Strafanzeige wegen einer Urkundenfälschung eingehandelt./tsc

