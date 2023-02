POL-SO: Wem gehört der Tretroller?

Lippstadt (ots) - Am Montag, um 13:50 Uhr, kam es an der Stirper Straße zu einem Unfall. Eine 61-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem Ford Mondeo auf der Stirper Straße unterwegs. Nach ihren Angaben befreite sich ihr Hund auf dem Rücksitz aus seinem Geschirr und sprang nach vorn. Er lenkte die Fahrerin so ab, dass diese das Lenkrad verriss und gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos prallte. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen ...

