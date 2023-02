Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tief stehende Sonne

Geseke-Eringerfeld (ots)

Am Montag, um 13:30 Uhr, kam es auf der Steinhauser Straße, kurz vor Steinhausen zu einem Unfall. Ein 62-jähriger Mann aus Büren war mit seinem Polo in Richtung Steinhausen unterwegs. Kurz vor einer Linkskurve wurde er nach eigenen Angaben von der tief stehenden Sonne geblendet und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte dort gegen einen Gartenzaun. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein 57-jähriger Beifahrer aus Geseke wurde leicht verletzt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf circa 5.000,- EUR geschätzt. (lü)

