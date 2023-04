Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall; Frauen belästigt

Reutlingen (ots)

Radfahrerin gestürzt

An einem Gullideckel ist eine Radfahrerin am Mittwochvormittag in der Pestalozzistraße hängengeblieben und gestürzt. Die 58-Jährige wollte kurz nach neun Uhr mit ihrem Fahrrad vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes kommend die Pestalozzistraße in Richtung Friedrich-Naumann-Straße überqueren. Beim Verlassen des Bordsteins verhakte sich ihr Vorderrad allerdings so in den Gullydeckel, dass sie über den Lenker nach vorne auf die Fahrbahn abgeworfen wurde. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Hülben (RT): Unfall beim Abbiegen

Zu einer Kollision im Begegnungsverkehr ist es am Mittwochvormittag bei Hülben gekommen. Der 23 Jahre alte Lenker eines Audi, der gegen 11.50 Uhr auf der L 250 in Richtung Grabenstetten unterwegs war, wollte nach links in Richtung Flugplatz abbiegen, worauf es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel einer 51-Jährigen kam. Dabei erlitten die Opel-Lenkerin sowie eine bei ihr mitfahrende 14-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Beide kamen mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. An den beiden nicht mehr fahrtauglichen Pkw dürfte sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 21.000 Euro belaufen. (mr)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall in Bernhausen

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochmittag in Bernhausen ereignet. Ein 65-Jähriger wollte gegen 13.45 Uhr mit seinem Motorroller von der Weidacher Straße aus auf die Echterdinger Straße abbiegen. Dabei rutschte das Fahrzeug weg, worauf der Mann zu Fall kam. Mit augenscheinlich leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Der Schaden am Roller beträgt circa 2.000 Euro. (mr)

Wendlingen (ES): Bei Sturz schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Unternehmen in der Schäferhauser Straße ist am Mittwochnachmittag ein 26-Jähriger schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte der Mann gegen 16.10 Uhr von einem Scherenhubwagen absteigen, wobei er den Halt verlor und rückwärts rund 1,5 Meter zu Boden stürzte. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (mr)

Plochingen (ES): Nach Belästigung in Gewahrsam genommen

Ein deutlich alkoholisierter 67-Jähriger musste am Mittwochnachmittag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann hatte den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 17.15 Uhr am Fischbrunnen zwei 18-jährige Frauen körperlich bedrängt, wobei er zumindest eine der Heranwachsenden auch unsittlich berührt haben soll. Mehrere Zeuginnen schritten ein, wobei eine von ihnen in der Folge die Polizei verständigte. Der 67-Jährige musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen und sieht nun außerdem einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Kusterdingen. Gegen 11.20 Uhr fuhr ein 44 Jahre alter Mann mit einem Hyundai von der Hölderlinstraße aus in den Kreuzungsbereich mit der Mozartstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten, 18-jährigen Motorrollerfahrer. Der Heranwachsende stürzte in der Folge zu Boden und wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 8.000 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat sich ein 75-jähriger Radfahrer bei einem Sturz am Mittwochnachmittag zugezogen. Der Senior war gegen 15.50 Uhr auf seinem Pedelec auf der Sprollstraße in Richtung Keplerbrücke unterwegs und wollte vom Radfahrstreifen auf den Gehweg wechseln. Dabei geriet er derart gegen den Bordstein, dass er die Kontrolle über das Rad verlor und stürzte. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort begab sich der Mann selbstständig in ärztliche Behandlung. (mr)

Bitz (ZAK): Fahrt endet im Straßengraben

Seinen Führerschein musste ein betrunkener Pkw-Lenker am Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall abgeben. Gegen 19.20 Uhr wurde der Polizei ein Auto im Straßengraben neben der K 7101, etwa 100 Meter vor Ortsbeginn von Bitz gemeldet. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung trafen die Beamten kurz darauf einen 51 Jahre alten Mann bei dem verunglückten Fahrzeug an. Dieser war kurz zuvor von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Da der Fahrer deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand, ein Test hatte einen vorläufigen Wert von über 1,2 Promille ergeben, musste er nach einer Blutentnahme seinen Führerschein aushändigen. Der Audi wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Balingen (ZAK): Gegen Leitplanke geprallt

Leichte Verletzungen hat eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der L 440 erlitten. Die 17-Jährige war kurz nach 19.30 Uhr mit einem Leichtkraftrad der Marke Benelli auf der Landstraße von Tieringen herkommend in Richtung Weilstetten unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam die Fahranfängerin zu weit nach rechts. Auf dem Schmutz am Fahrbahnrand rutschte ihr daraufhin das Hinterrad weg. Ihre Maschine touchierte die Leitplanke und blieb am Fahrbahn liegen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die junge Frau und brachte sie zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. An ihrem Zweirad war ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell