POL-PDPS: Mercedes in der Marsstraße rundum zerkratzt

Ludwigswinkel (ots) - Über vergangenes Wochenende brachen unbekannte Täter die Transportbox eines in der Waldstraße abgestellten Tiefladers auf und entwendeten acht Zurrketten im Gesamtwert von circa 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps Kontaktdaten für ...

