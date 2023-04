Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbekannter Telefonbetrüger erbeutet mehrere Tausend Euro von Seniorin aus dem Landkreis Südwestpfalz

Landkreis Südwestpfalz (ots)

Zeit: Oktober 2022 bis März 2023

Ort: Tatort unbekannt. SV: Eine alleinstehende Seniorin aus dem Landkreis Südwestpfalz wurde Opfer einer unbekannten Person, die über Facebook Kontakt mit ihr aufnahm und sich dabei als US-Amerikaner ausgab. Über mehrere Monate zeigte sich der angebliche Amerikaner sehr empathisch und intensivierte die Kommunikation immer mehr, bis er ein Vertrauensverhältnis zu der Frau aufgebaut hatte, das es ihm erlaubte, die Seniorin um Bargeld zu bitten. Unter Vorspiegelung mehrerer falscher Angaben (medizinischer Notfall/mehrmonatiger Krankenhaus-Aufenthalt, zuletzt sogar eine Lösegeldforderung aufgrund angeblicher Entführung des Amerikaners) erbat die unbekannte Person immer wieder erfolgreich Geldbeträge von der Seniorin, so dass diese dem angeblichen Amerikaner letztlich in Summe einen niedrigen fünfstelligen Betrag in mehreren Paketen übersandte. Der angekündigte persönliche Besuch des "Amerikaners" fand nicht statt. Die perfide Masche des Betrügers ist weit verbreitet und kann jeden treffen, da die Täter äußerst professionell vorgehen und sich oftmals mehrere Monate Zeit nehmen, um ein Vertrauensverhältnis zu ihren Opfern aufzubauen. Die Polizei rät, niemals Geld an Unbekannte zu schicken, weder als Paketsendung, noch als Überweisung. Das Geld ist definitiv verloren. Im aktuellen Fall versucht die Polizei nun, die Versandwege des Geldes nachzuvollziehen, was erfahrungsgemäß aber keine hohe Erfolgsaussicht hat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell